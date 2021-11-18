كيف تعزّز جهاز مناعتك من خلال الأطعمة التي تتناولها؟

2021/11/18 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّبع نصائح الخبراء هذه حول الأطعمة المعزّزة للمناعة حتى تساعد جسمك على محاربة نزلات البرد، والإنفلونزا، ومرض فيروس كورونا، هذا الشتاء.

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