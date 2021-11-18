حمادي احمد: انا مع فكرة تغيير ادفوكات

2021/11/18 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد كابتن فريق القوة الجويَّة لكرة القدم حمادي احمد، عدم اقتناعه بأداء المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 كونه يعاني من تفاوت كبير في مستواه بسبب عدم استقرار المدرب على تشكيلة واحدة. وقال أحمد في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن" مستوى المنتخب الوطني غير جيد ومتغير من مباراة لأخرى، مما ولد عدم الاستقرار وعدم الانسجام في صفوفه".واضاف احمد:" انا مع فكرة تغيير ادفوكات، والبحث عن مدرب أجنبي اخر اكثر وقدرة على قيادة الاسود، وأكثر حنكة في التعامل مع ضغط الجماهير"، مبينا انه" لا يفضل اسناد المهمة للمدرب المحلي لقيادة المنتخب لانه سيكون غير قادر على تحمل ضغوط الجماهير ووسائل الاعلام ايضا، مما يجعله مشوشا وغير قادر على التركيز على عمله بشكل جيد".

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