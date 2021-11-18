مسلحون يغتالون جنديا قرب منزله شمال شرق بعقوبة

2021/11/18 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اغتال مسلحون مجهولون جنديا قرب منزله في قرية شمال شرق بعقوبة.مركز محافظة ديالى.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية.للانباء / نينا / ان مسلحين مجهولين اغتالوا جنديا باطلاق النار عليه قرب منزله في قرية زهيرات بضواحي ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة ما اسفر عن وفاته في الحال..وفي سياق متصل اصيب جندي في هجوم لداعش على نقطة عسكرية بضواحي ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة./ انتهى

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