صحف الخميس تتابع قضية اللاجئين العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا ومساعي العراق للحصول على حصته من المياه

2021/11/18 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن عشر من تشرين الثاني قضية اللاجئين العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا ومساعي العراق للحصول على حصته من المياه.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اعلانه ارتفاع اعداد الراغبين بالعودة من بيلاروسيا، .وقال الصحاف في تصريح صحفي: ان «أعداد الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا ارتفعت لاكثر من 325 مهاجرا»، مبينا ان «الرحلة ستتوجه من عاصمة بيلاروسيا منسك يوم غد إلى أربيل ثم بغداد».واضاف ان «الخارجية العراقية تنسق مع الجهات الوطنية لإنجاح رحلة الاجلاء»، لافتا الى ان «الفرق الدبلوماسية المقيمة في بيلاروسيا تعمل بشكل متواصل».من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية العراقية تسييرها رحلة استثنائية لإجلاء مواطني البلاد العالقين عند حدود بيلاروس وجيرانها الأعضاء مع الاتحاد الأوروبي، بالدرجة الأولى بولندا.وأكد الناقل الوطني العراقي في بيان: أن هذه الرحلة الاستثنائية ستسير اليوم الخميس، بعد استكمال جميع الموافقات الرسمية من الجهات العليا، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، وتحت إشراف المدير العام للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران.واشارت الصحيفة الى ان ذلك ياتي في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف المهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، معظمهم من العراق، عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا التي نشرت آلاف العسكريين عند الحدود لمنع هؤلاء من التسلل إلى أراضيها.وتتبادل بيلاروس والاتحاد الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.وبشان حصة العراق من المياه نقلت صحيفة الصباح عن وزير الموارد المائيَّة مهدي رشيد الحمداني قوله خلال مشاركته، اليوم الخميس، بالدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان العراق يسعى للحصول على دعم عربي بشأن حصة العراق من دولالمنبع .واضاف ": إننا نأمل في الاجتماع الوزاري باستحصال توصية لدعم العراق في اصدار بيان من أجل حصولنا على حصصنا من المياه من دول المنبع التي قللت حصص البلاد بشكل كبير.وأشار الحمداني إلى أنَّ العراق اضطر لتقليل نسبة الزراعة 50 % هذا العام نتيجة للتغير المناخي وندرة المياه من دول المنبع وقلة الأمطار، منوها بأنَّ هذه التحديات التي تواجهنا بحاجة إلى معاونة كل المجتمع الدولي ولاسيما الدول العربية.واعرب عن امله بأن تراعي دول المنبع البلدان التي تصب فيها المياه وأن تنظر نظرة شمولية وأن يكون التوزيع عادلا، وهذا ما تسعى الحكومة العراقية لطرحه خلال الاجتماع العربي وسيتم التركيز على ندرة المياه .ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة (13) للمجلس الوزاري العربي للمياه أربعة وعشرين بنداً أهمها الخطة التنفيذية لستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، إذ سيتم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للستراتيجية وكذلك تقارير بعض الدول بشأن تنفيذها لها، كما سيتم تقديم عرض عن تحديث الستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030-2010) بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها.صحيفة الزمان تابعت الانواء الجوية وقالت ان الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل توقعت، تأثر طقس العراق بمنخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة خلال يومي الاحد والاثنين المقبلين .وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، ان (الطقس سيتأثر بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة خلال يومي الأحد والاثنين من الاسبوع المقبل)، .وتابع ان (درجات الحرارة تنخفض عن معدلاتها اليومية).وتشير توقعات الطقس الى حالة جوية ممطرة خلال الأيام المقبلة.وكتب المتنبىء صادق العطية في صفحته على فيسبوك امس ان (سحبا عابرة لاجواء البلاد تستمر اليوم الخميس وغد الجمعة)، متوقعا ان (تؤثر على البلاد حالة جوية ممطرة تبدأ بوادرها مع تحول تدريجي لاتجاه الرياح خلال ساعات نهار يوم غد الجمعة الى الاتجاه الجنوبي الشرقي وتكاثر للسحب ، يعقبها هطول زخات من الامطار الرعدية تستمر يومين او ثلاثة ايام في اماكن متفرقة من مدن البلاد)، .وتابع ان (حصة المنطقة الشمالية من الأمطار هي الأعلى)./انتهى

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