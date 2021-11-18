2021/11/18 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني مع انتهاء التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، تتجه الأنظار إلى مواجهات الملحق التي تقام في صيغة جديدة تعتمد لأول مرة، حيث يتنافس 12 منتخبا على آخر 3 بطاقات للتأهل عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرتغال وإيطاليا والسويد..



“ملحق أوروبي” ناري للمونديال المركز الخبري الوطني.

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