2021/11/18 | 09:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 4.9 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، بما يعادل 11.34 مليار دولار.وبحسب رصد أعدته "معلومات مباشر"، استند إلى بيانات حديثة صادرة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حيازة دول الخليج ومصر للسندات الأمريكية 5% في 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حيازة دول الخليج ومصر للسندات الأمريكية 5% في 9 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).