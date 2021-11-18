العمل تعلن عن إطلاق رواتب العمال المضمونين شهرياً

2021/11/18 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، اليوم الخميس استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين.وقال مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران، إنَّ “الدائرة ستقوم بصرف الرواتب التقاعدية بشكل شهري بدلا من شهرين لكلِّ دفعة ابتداءً من العام المقبل 2022”.وأضافت أنه “تم الايعاز بضرورة الإسراع في انجاز جميع الاجراءات الخاصة بصرف […]

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