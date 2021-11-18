الكهرباء: العراق سيتمر بإستيراد الغاز الايراني لثلاث سنوات مقبلة

2021/11/18 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير الكهرباء عادل كريم، أن العراق بحاجة ماسة الى استيراد الغاز الايراني لسد حاجة البلد من الطاقة الانتاجية على مدى 3 سنوات.

وقال كريم في حوار مع صحيفة "المدى" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارتنا الى كركوك كانت بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها المحطات الكهربائية ومنها محطة الدبس شمال غرب كركوك، كما تدارسنا الاختناقات ومشاكل التجهيز في اقضية داقوق والدبس ومحطات الانتاج".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه بتنفيذ محطة بطاقة 250 ميغاواط من الطاقة النظيفة التي تعتمد الطاقة الشمسية، ونحن بصدد تخصيص الارض لتنفيذ المشروع الذي سوف يساهم في توفير الطاقة الكهربائية للمحافظة".

وأشار الوزير الى، أن "51 هجوما تعرضت له ابراج الطاقة وكانت حصة محافظة كركوك منها 22 هجوما"، لافتا الى انه "من اصل 190 برجا سقطت كانت حصة كركوك منها 51 برجا وهذا يؤشر بان الارهاب يحاول استهداف ابراج الطاقة ونحن نعلم بان الصيف الماضي كان قاسيا على اهالي كركوك بسبب هذه الاعمال الارهابية".

وأكد أن "اقليم كردستان الآن يقوم بتجهيز 800 ميغاواط الى محافظتي صلاح الدين ونينوى وهذا التجهيز يساعد على توفير الطاقة الكهربائية لهذه المحافظات وكذلك هناك عقد مع المستثمر احمد اسماعيل صاحب شركة ماس الكهربائية، حيث انه يجهز كركوك منذ اربع سنوات بالطاقة وله مستحقات مالية بذمة المحافظة والحكومة ونعمل على تنظيم عمل وساعات التجهيز لمحافظة كركوك".

وشدد وزير الكهرباء على، أن "العراق بحاجة الى 15 الف ميغاواط خلال الثلاث سنوات المقبلة ونحن سوف نستمر باستيراد الطاقة الكهربائية من ايران ودول الجوار لان الغاز بات احد وسائل انتاج الطاقة والعراق بحاجة للغاز الايراني على المدى القريب..".

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