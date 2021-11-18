2021/11/18 | 09:32 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 نوفمبر 2021 | 09:25 صباحاً

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اغلب قوى الاطار التنسيقي ترفض تولي الكاظمي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة

اكدت مصادر مطلعة داخل الاطار التنسيقي، رفض الاطار تولي رئيس الوزراء لحكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة.

وقالت المصادر ان “اغلب القوى الموجودة ضمن الاطار التنسيقي ترفض طرح مصطفى الكاظمي كرئيس وزراء للمرحلة المقبلة، مع ان الموضوع لم يناقش داخل الاطار حول الشخصية التي ستتولى هذا المنصب بعد حسم نتائج الاقتراع، في وقت اكدت فيه الكثير من القوى ان رفضها جاء نتيجة الإخفاقات المتتالية للحكومة الحالية”.

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