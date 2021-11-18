'تصدى للمحتالين'.. سياسي اسرائيلي يقدم الشكر للقضاء العراقي

2021/11/18 | 09:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم سياسي اسرائيلي، شكره الى محكمة بابل لاحباطها محاولة تزوير وبيع عقارات تعود لليهود في المحافظة.

وقال عضو حزب العمل الاسرائيلي مئير مصري، في تدوينة تابعها NRT عربية الخميس (18 تشرين 2021): "شكرا لمحكمة جنايات بابل على وقوفها ضد سلب عقارات لليهود الغائبين في الحلة على يد عصابة من المحتالين".

وأضاف مصري، وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة اورشليم، "أرى بأن تكون الخطوة القادمة استرداد اليهود لممتلكاتهم في سائر المدن العراقية"، وقال أيضاً إن "الحق يعود لأصحابه ولو بعد حين".

وأصدرت محكمة جنايات بابل، امس الاربعاء، أحكاما مختلفة بالسجن بحق شبكة تزوير حاولت نقل ملكية عقارات بطريقة غير قانونية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بابل، إن المتهمين حاولوا نقل ملكية عقارات في الحلة تعود لأشخاص من الديانة اليهودية.

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