يحب التقاط الصور.. تعرّف على الروبوت الودود

2021/11/18 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يُعد الروبوت "أوبتي"، أمين جناح الفرص في إكسبو2020 دبي فقط، إذ أنه يتحوّل إلى محور اهتمام الكبار والصغار على حدٍ سواء عند رصدهم له وهو يتجول في أنحاء المعرض.وصُمم "أوبتي"، الذي يحب التموضع لالتقاط الصور مع الأشخاص، ليكون بمثابة مقدمة عن الروبوتات لجميع الزوار.

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