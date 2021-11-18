وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين للمشاركة في قمّة الأمن الإقليمي

2021/11/18 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد يتوجة وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، الى البحرين للمشاركة في قمّة الأمن الإقليمي (حوار المنامة).وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير فؤاد حسين سيشارك في قمّة الأمن الإقليمي(حوار المنامة ا)لمقامة في البحرين في دورتها السابعة عشرة”.وأضاف، “من المزمع أن يجري وزير الخارجية عدداً من …

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