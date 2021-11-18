ضبط حالات ابتزاز ورشوة في مديرية شهداء نبنوى

2021/11/18 | 10:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المُتَّهم تسلَّم رشوة قدرها (6,000,000) ملايين دينارٍ من المُتجاوزين على الأراضي.

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