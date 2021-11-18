هجوم امريكي مضاد على اسعار النفط.. نبيل المرسومي

2021/11/18 | 10:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض المخزون النفطي الاستراتيجي الامريكي بمقدار 3.2 مليون برميل في الاسبوع الماضي وتراجع هذا المخزون الى 606 مليون برميل وهو الادنى منذ يوليو 2003 يعطي اشارة واضحة الى ان الولايات المتحدة قد بدأت باستخدام مخزونها الاستراتيجي بعد ان ارتفع سعر البنزين في امريكا الى دولار / اللتر وقد ادى السحب من المخزون الامريكي الى تراجع واضح في اسعار النفط العالمية اذ انخفض خام برنت الى 80 دولار وخام غرب تكساس الى 77 دولار للبرميل

الولايات المتحدة تقود العالم لاستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية بهدف خفض الاسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي وبذأت فعلا الصين بالسحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية وقد تتبعها الهند واليابان وكوريا الجنوبية

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