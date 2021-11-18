مصر.. تعميم بحظر 19 اسما من

2021/11/18 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عممت نقابة الموسيقيين، الأربعاء، بيانا على المنشآت السياحية وشرطة السياحة بحظر عمل 19 من مطربي المهرجانات، فيما أوضح نقيب الموسيقيين هاني شاكر أن الحظر يسري داخل الدولة فقط.

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