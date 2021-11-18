2021/11/18 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منابعة/المركز الخبري الوطني استعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في منزل بشمال إسرائيل مخطوطة توراة مسروقة عمرها مئات السنين ويعود أصلها إلى بغداد.وقالت السلطات إن مشتبها به في بلدة أم الفحم خطط لبيع المخطوطة بمئات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مخطوطة توراة مسروقة يعود أصلها إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

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