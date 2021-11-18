طريقة مبتكرة لتصفية الهواء من جزيئات كورونا

2021/11/18 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشاف جديد قد يضيف إلى وسائل الحماية التي نلجأ إليها في زمننا هذا لاتقاء شر الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته.فقد اكتشف الباحثون طريقة لتصفية جزيئات فيروس كورونا من الهواء، وأكدت الدراسة أن مرشحات الهواء يمكنها إزالة جميع آثار فيروس كورونا المحمولة جواً.النتائج التي توصلت إليها جامعة “كامبريدج” ومستشفى “أدينبروك” البريطانية تفتح […]

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