شاهد.. بورشه تكشف عن سيارة سباق خارقة بقوة 500 حصان

2021/11/18 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة بورشه عن سيارة 718" كايمان جي تي 4 آر إس كلوب سبورت" الجديدة بمحرك بقوة 500 حصان، وقفص حماية مدمج، ونظام إطفاء حريق.ويبدأ سعر سيارة السباق من 229 ألف دولار.

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