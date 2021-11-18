2021/11/18 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي العنوان قاعدة علمية فلسفية أصبحت مثال وتجربة تحتذي بها الدول والحكومات في أعمالها السياسية في الحكم لأن عدم إنجاز الإيجابيات التي أعلنتها الحكومات والنواب في برامجهم سوف تخلق لدى الشعب ردود فعل وخيبة أمل وفقدان الثقة والمصداقية بين الشعب والدولة والتجربة العراقية برهان ودليل على ذلك.



إن الحكومة العراقية المؤمل تأليفها بعد انتخابات تشرين ينتظر الشعب منها إنجاز إيجابيات تعوض عن سلبيات الفترة الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إن التأخر في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفرازات السلبيات - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إن التأخر في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفرازات السلبيات - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).