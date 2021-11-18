من الحرب البيولوجية على الطبيعة إلى الحرب الجرثومية على الإنسان - النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

2021/11/18 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين انعقد اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT بالمغرب، دورة الشهيد عبد اللطيف زروال، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021 بأكادير، في ظل أزمة خانقة للرأسمال الإمبريالي وتداعياته على رأسمال البرجوازية التجارية المحلي المندمج فيه، نتيجة سنتين من انتشار الوباء وتداعياته على حياة فقراء الشعوب، تمت انطلاقته منذ أواخر سنة 2019 المعروف بجائحة "كوفيد 19" ومتحوراته ولقاحاته الخاضعة للدراسات السريرية المط ......





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