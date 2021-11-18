بالصور.. مهاجرين عراقيين في مطار مينسك يستعدون للعودة إلى البلاد

2021/11/18 | 10:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وثقت صور حصلت عليها “الايام نيوز” اليوم الخميس، عشرات العراقيين في مطار مينسك في بيلا روسيا، وهم يستعدون للعودة إلى البلاد، بانتظار طائرة الخطوط الجوية العراقية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة النقل العراقية، انطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي صباح اليوم الخميس من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين […]

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مهاجرين عراقيين في مطار مينسك يستعدون للعودة إلى البلاد أولاً على الايام نيوز.

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