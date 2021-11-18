2021/11/18 | 10:45 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 220lOwWduJk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي | السيد الحكيم: ضرورة التزام الاطراف بالاليات القانونية | 2021/11/16) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع استبرق الربيعي | السيد الحكيم: ضرورة التزام الاطراف بالاليات القانونية | 2021/11/16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).