2021/11/18 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكمين أمني محكم .المخدرات تعتقل الممول الرئيسي لمادة الكريستال في المثنى .

اعلام شرطة المثنى .

بتوجيه وبإشراف مباشر من قبل العميد المهندس محمد عيسى سبتي قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت وبمتابعة من العميد الدكتور باسم رزاق عبد ومن خلال الممارسات الأمنية الواسعة ووفق الواجبات الموكله لها بالقاء القبض على تجار ومتعاطي الحبوب المخدرة والكريستال للقضاء على أفة المخدرات والحد منها .

تمكنت شعبة مخدرات قضاء السماوة التابعة إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى القبض على المتهم المدعو ( ق .



ه .



ج ) من سكنة إحدى المحافظات المجاورة القريبة والذي يعتبر الممول الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة في المحافظة حيث قام قبل شهرين ونصف تقريباً بنقل كمية اثنان كغم من مادة الكريستال المخدرة بواسطة عجلة وبعد مطاردته من قبل مفارز المخدرات قام بترك العجلة وهرب في إحدى المناطق الزراعية وتم جمع المعلومات والأدلة عن المتهم الهارب حيث تم نصب كمين محكم له وقد ألقي القبض عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لأحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكمين محكم.. الإطاحة بالممول الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة بالمثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكمين محكم.. الإطاحة بالممول الرئيسي لمادة الكريستال المخدرة بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).