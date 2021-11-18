افتتاح جهاز الرنين المغناطيسي والمحطة البيولوجية في قضاء القرنة

2021/11/18 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتح مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي جهاز الرنين المغناطيسي وخزانات الاوكسجين الطبي والمحطة البيولوجية في مستشفى القرنة العام .وذكر التميمي بحسب بيان لدائرة الصحة " انه تم افتتاح الرنين المغناطيسي وخزانات الاوكسجين الطبي والمحطة البيولوجية في مستشفى القرنة .واضاف " ناقشنا مع إدارة المستشفى كافة الاحتياجات في الجراحة والباطنية والاشعة والسونار والمفراس والرنين والمختبرات وإيجاد الحلول المناسبة بحضور رؤوساء الاقسام لتطوير العمل الجماعي المشترك بين الأطباء وادارات المستشفيات.واشار الى انه تم زيارة مستشفى قضاء المدينة العام وتم افتتاح ست صالات للعمليات والمجمع الجراحي في المستشفى بالاضافة الى افتتاح العناية المركزة بعد اكمال المراحل الأخير من البناية الخاصة بالملحق الجراحي للمستشفى، مبيناً ان المستشفى تشهد تطوراً في توسع البنى التحتية وانشاء ملحق لردهات الباطنية والتي تسهم في استيعاب وتقديم افضل الخدمات العلاجية للمرضى في القضاء والحد من معاناة نقل المريض من مستشفيات الاقضية والنواحي الى مستشفيات مركز المحافظة بعد رفدهم بالاطباء الاختصاص والمقيمين الاقدمين والتقليل من حالات الوفيات اثناء نقل المريض الى مركز المحافظة ./انتهى

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