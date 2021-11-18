القبض على ممول الكرستال في المثنى

2021/11/18 | 10:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم قام قبل شهرين ونصف تقريباً بنقل (اثنان كغم) من مادة الكريستال.

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