2021/11/18 | 11:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A7_hhwFM2gs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة زاكروس داخل حديقة الحيوانات في أربيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة زاكروس داخل حديقة الحيوانات في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).