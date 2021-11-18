القيادة الامريكية الوسطى: إيران ما زالت تمثل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار وتأثيرها خبيث على المنطقة

2021/11/18 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينث ماكنزي، إن إيران ما زالت تمثل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار وتأثيرها خبيث على المنطقة.وأضاف ماكنزي، أن إيران تواصل نقل الأسلحة لعملائها في اليمن مما يؤجج الحرب الأهلية هناك.وفيما يخص ملف القوات … Readmore

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