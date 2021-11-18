ضبط حالات ابتزاز ورشوة في مؤسستين حكومتين

2021/11/18 | 11:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط متهم يقوم بابتزاز المراجعين، لإنجاز معاملات، وآخر تغاضى عن أداء واجباته الوظيفية، مقابل تسلمه رشوة في محافظة نينوى.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (18 تشرين الثاني 2021)، "بقيام ملاكات مديريةتحقيق نينوى بعملية ضبط وفقا لمذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط موظف في مديرية ماء نينوى منسب إلى مديرية الشهداء – اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في المحافظة؛ لقيامه بابتزاز المراجعين وبحوزته (38) إضبارة تعويضية تعود لمواطنين".

الدائرة أضافت ان "المتهم احتفظ بالأضابير؛ لغرض إنجازها لقاء مبالغ مالية، لافتة إلى ضبط أوليات تخص أعمال اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في دار أحد أقربائه".

وبينت أن "ملاكات مديرية تحقيق نينوى تمكنت في عملية منفصلة من ضبط مسؤول في مديرية بلدية الموصل؛ لتهاونه في أداء واجباته الوظيفية وعدم قيامه بإزالة محلات مشيدة على أراض عائدة للدولة مقابل تسلم رشوة".

وأكدت الدائرة أن "المتهم تسلم رشوة قدرها (6,000,000) ملايين دينار من المتجاوزين على الأراضي، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة من أصحاب المحلات المتجاوزين على الأراضي العائدة لمديرية بلدية الموصل".

ونوهت "بتنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفقا لأحكام المادتين (340,307) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت في أوائل تشرين الثاني الجاري عن تنفيذها عمليات ضبط لحالات ابتزاز ومساومة تعرض لها مواطنون في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء أسفرت عن ضبط المتهمين بالجرم المشهود

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