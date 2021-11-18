5 كتب ستغير طريقة تفكيرك في البيئة وتغير المناخ

2021/11/18 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسمع باستمرار التحذيرات الخطيرة بشأن حالة الطوارئ البيئية والمناخية، وتطرح في العادة حلول علمية وتكنولوجية بديلة لكن الخبراء يلفتون النظر منذ عقود إلى أهمية وأولوية التناول الثقافي لقضايا البيئة، فالتحولات الكبرى تبدأ بتغير الأفكار.وفي تقريرهما الذي نشره موقع “ذا … Readmore

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