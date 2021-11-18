2021/11/18 | 11:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مساومته لفتاة بمبلغ ١٠ آلاف دولار .. القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/18 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مساومته لفتاة بمبلغ ١٠ آلاف دولار .. القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مساومته لفتاة بمبلغ ١٠ آلاف دولار .. القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).