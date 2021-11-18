اكثر من 15 تريليون دينار.. العراق يحقق اعلى ايرادات شهرية منذ سنوات

2021/11/18 | 11:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حقق العراق خلال شهر ايلول الماضي أعلى ايرادات شهرية منذ سنوات، لتبلغ اكثر من 15 تريليون دينار عراقي، وهي ماتكفي لمصاريف الرواتب لاكثر من شهرين.

وقال رئيس مؤسسة العراق للدراسات منار العبيدي إن “ايرادات الدولة العراقية تحقق رقما قياسيا في ايلول 2021 لتتجاوز حاجز الـ 15 ترليون دينار عراقي خلال شهر واحد وهو اعلى ايراد شهري للدولة العراقية منذ سنواتوتوزعت الايرادات بنسبة 97% للايرادات النفطية و3% فقط للايرادات غير النفطية وساهم ارتفاع اسعار النفط وكذلك تغيير سعر صرف الدينار العراقي بارتفاع ايرادات الحكومة العراقية لتصل الى هذا الرقم القياسي.

وبين انه “على الرغم من ارتفاع الايرادات النفطية الا ان الايرادات غير النفطية شهدت تراجعا مقارنة مع 2019 ولم تتجاوز حاجز الـ5 ترليون دينار لغاية ايلول 2021 على الرغم من ان الايرادات غير النفطية المخطط لها في موازنة 2021 بلغت 20 ترليون دينار ومن غير المتوقع ان تتجاوز الايرادات غير النفطية بنهاية السنة اكثر من 7 ترليون دينار عراقي”.

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