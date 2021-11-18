وزارة التخطيط العام المقبل سيكون عام تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق

2021/11/18 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ان الوزارة ماضية باتجاه تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل ألفين واثنين وعشرين.وأشار الى ان الوزارة ستقوم بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح التعداد كونه مشروعا يمثل أهمية تنموية كبيرة، مبينا … Readmore

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