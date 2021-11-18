وزير الكهرباء يتعهد بحل مشكلة الكهرباء في كركوك الصيف المقبل

2021/11/18 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الكهرباء عادل كريم مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري باجتماع عقد بديوان المحافظة وحضره عددٌ من المدراء العامين، جهودَ دعم وتنفيذ مشاريع الكهرباء في كركوك.وبالرغم من اعتراف وزير الكهرباء بوجود مشاكل فنية في المحطات، الا أنه تعهد … Readmore

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