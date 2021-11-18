سباق التسلّح يتسارع في الفضاء والصاروخ الروسي يفاجىء العالم 

2021/11/18 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – شكّل تدمير روسيا أحد أقمارها الاصطناعية الإثنين مؤشرا جديدا إلى سباق للتسلّح في الفضاء، يتركّز حاليا على القدرة على تدمير المركبات الفضائية المدارية للدول المتنافسة.وكانت روسيا قد أطلقت من الأرض صاروخا لتدمير أحد أقمارها الاصطناعية في خطوة وُصفت بأنها استعراض قوة واعتبرها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ […]

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