مقتل مغني الراب الأميركي يونغ دولف بالرصاص داخل محل للحلويات 

2021/11/18 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – قُتل مغني الراب الأميركي يونغ دولف الأربعاء جرّاء تعرضه لإطلاق نار خلال وجوده داخل متجر لبيع الحلويات في ممفيس بولاية تينيسي، على ما أعلنت السلطات المحلية.وافادت شرطة ممفيس في بيان بـأن عناصر من شرطة ممفيس هرعوا “في الساعة 12,24 من يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إلى المكان […]

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