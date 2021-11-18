مكالمة بين الكاظمي ورئيسي حول حل أزمة نتائج الانتخابات العراقية

2021/11/18 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الى اليمين) خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران في 12 أيلول/سبتمبر 2021.© الرئاسة الإيرانية/أ ف ب/ارشيف – طهران (أ ف ب) – أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تأييد بلاده لحل “قانوني وشفاف” للأزمة الناتجة عن الانتخابات التشريعية في العراق، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء […]

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