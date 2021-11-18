إطلاق سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين في تركيا بشبهة التجسس

2021/11/18 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة الاسرائيلية الخميس انه تم الافراج عن زوجين اسرائيليين كانا محتجزين في تركيا منذ اسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.واعتقل الزوجان موردي وناتالي أوكنين الأسبوع الماضي بعد زيارة أطول مبنى في اسطنبول “برج كامليكا “الذي افتتح حديثًا.وكانت وكالة … Readmore

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