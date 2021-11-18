اتفاق إسرائيلي - إماراتي لصناعة سفن عسكرية

2021/11/18 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مجموعة "إيدج" للصناعات العسكرية، المملوكة لدولة الإمارات، اتفاقا مع شركة "آي إيه آي" الإسرائيلية لصناعة الطيران، الخميس، لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة (مسيرة).

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