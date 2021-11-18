2021/11/18 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت مبعوثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز أمام مجلس الأمن الدولي من أنّ الأزمة الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد “تهدّد بزيادة مخاطر التطرّف” فيه، مشيرة إلى تمدّد تنظيم الدولة الإسلامية إلى معظم الولايات الأفغانية.وقالت ليونز أمام أعضاء مجلس … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تحذر من أزمة اقتصادية في افغانستان ستؤدي لزيادة مخاطر التطرف) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تحذر من أزمة اقتصادية في افغانستان ستؤدي لزيادة مخاطر التطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).