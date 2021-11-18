بولندا تعتقل عشرات المهاجرين

2021/11/18 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوات الأمن البولندية حوالي مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية.

وأفادت الوزارة أن “الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالى مئة مهاجر” متهمة بيلاروسيا بأنها “أرغمت المهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم”.

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