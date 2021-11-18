ساوم فتاة بمبلغ 10 آلاف دولار.. القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود

2021/11/18 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود، بعد مساومته لفتاة بمبلغ 10 آلاف دولار.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه طبعد أن استنجدت فتاة بمفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام عن تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل شخص قام بتهديدها بنشر صورها على مواقع …

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القبض على مبتز إلكتروني بالجرم المشهود أولاً على النور نيوز.

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