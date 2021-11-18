إنطلاق طائرة الخطوط الجوية إلى مينسك لإجلاء العراقيين العالقين في بيلاروسيا

2021/11/18 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النقل العراقية، عن إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي صباح اليوم الخميس من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال مدير عام الشركة عباس عمران في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً لتوجيهات وزير النقل تم تسير رحلة إستثنائية بواسطة …

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