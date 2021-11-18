آخر مستجدات مظاهرات السودان.. كيف ستستعاد الديمقراطية؟

2021/11/18 | 12:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل وفاة يوم الأربعاء تصعيدًا آخر في حملة القمع العنيف التي يشنها الجيش على المتظاهرين في السودان.يأتي ذلك بعد أيام وأسابيع من العصيان المدني، التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر، والذي سيطر عليه الجيش بشكل أساسي.

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