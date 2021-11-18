2021/11/18 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وصلَ إلى مطارِ البصرة الدوليّ اللاعبان المحترفان في صفوف أندية غوتيبورغ السويدي (الآي علي فاضل)، وغرافشاب الهولندي (بلند عمر علي)، للانضمامِ إلى التشكيلةِ النهائيةِ لمنتخب الشباب المشارك في بطولةِ غرب آسيا للشباب التي ستنطلقُ في العشرين من الشهر الحالي في مدينتي البصرة وأربيل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، :" كانَ باستقبال اللاعبين المذكورين المديرُ الإداري للمنتخب جليل صالح، وعبّر اللاعبان فور وصولهما عن فرحتهما بالتواجد للمرةِ الأولى في محافظة البصرة والالتحاق بوفد المنتخب، وطالبا الجمهور بدعم المنتخب كون هذه البطولة ستقام في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول محترفي منتخب الشباب إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول محترفي منتخب الشباب إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).