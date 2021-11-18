تصريح رسمي من تربية كردستان حول الدوام الرسمي بالمدارس

2021/11/18 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أكد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الخميس، استمرار الدوام الرسمي في المدارس، فيما اشار الى ان الموعد الاخير لتطعيم الكوادر التدريسية بلقاح كورونا نهاية الشهر الجاري.

وقال سعيد في تصريح صحافي تابعته (بغداد اليوم) إن "الدوام الرسمي في مدارس اقليم كوردستان ستستمر باتباع اجراءات وتعليمات الوقاية من فايروس كورونا المستجد".

وأضاف أن "اللقاحات المخصصة للكوادر التعليمية والتدريسية متوفرة"، مشيرا الى ان "اخر موعد لتلقي المعلمين والمدرسين اللقاح هو نهاية الشهر الجاري".

واكد سعيد ان "مديريات التربية في محافظات اقليم كوردستان، مخولة باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تطعيم المعلمين والمدرسين مستهل الشهر المقبل".

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