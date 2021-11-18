البنيان المرصوص يحدد موعد انتهاء مهلة استلام طلبات التعيين لهذه الفئة

2021/11/18 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مشروع البنيان المرصوص التابع للتيار الصدري، اليوم الخميس، ان مهلة استلام طلبات التعيين - مادون الشهادات العليا – سينتهي في الساعة السادسة من هذا اليوم ستنتهي.

ودعا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الاتصال "على هذا الرقم (07802191896) وعلى البريد الالكتروني ([email protected]).".

وأضاف، انه "بعد هذه المرحلة تبدأ مرحلة العد والفرز والتصنيف، داعيا "عدم ارسال الطلبات والاتصال بعد هذا الوقت، ليتسنى لقسم الاحصاء اكمال طلبات المرحلة الاولى حصراً وتجهيزها حسب المدة المتبقية التي منحها زعيم التيار مقتدى الصدر والتي هي عشرة ايام من تاريخ المباشرة".

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