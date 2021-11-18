مشروع البنيان المرصوص يوقف استلام طلبات التعيين مادون الشهادات العليا

2021/11/18 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت ادارة ملف مشروع البنيان المرصوص التابع للتيار الصدري ايقاف استلام طلبات التعيين ما دون الشهادات العليا.واشارت ادارة المشروع الى ان سبب الايقاف يعود الى التوجه لعملية العد والفرز وتصنيف الطلبات المقدمة، ليتسنى لقسم الاحصاء اكمال طلبات المرحلة الأولى بحسب بيان ادارة المشروع./انتهى.

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