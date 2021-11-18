الجيش التركي يعلن عن مقتل احد مؤسسي حزب العمال الكردستاني شمال العراق

2021/11/18 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن الجيش التركي عن مقتل احد مؤسسي حزب العمال الكردستاني شمال العراق .وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية اليوم نقلا عن مصادر امنية ان الجيش التركي وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات تمكن من قتل / علي حيدر قايتان / أحد مؤسسي تنظيم "بي كا كا/ك ج ك"، في عملية بشمال العراق.ووفقا للمعلومات الامنية فإن جهاز الاستخبارات التركية أجرى تحريات واسعة حول مكان تواجد قايتان حيث تم قتله بعملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والقوات التركية وان تنظيم حزب العمال أخفى مقتل قايتان، من أجل الحفاظ على معنويات الإرهابيين تبقى مرتفعة والحيلولة دون ترك العناصر سلاحهم / وفق المصادر الامنية /.واشارت تلك المصادر الى انه تم دفن جثة قايتان في مكان لا يعرفه إلا عدد قليل من قياديي التنظيم ./انتهى

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