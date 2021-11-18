2021/11/18 | 12:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، لأكثر من 3 بالمئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 80 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول، حسبما أفادت بيانات التداول.وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة برنت لشهر كانون الثاني/يناير بنسبة 3.08 بالمئة، ليبلغ 79.9 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.32 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 77.09 دولارا.هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولارا، للمرة الأولى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2018، كما تجاوز سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع أسعار النفط بنسبة 3% وانخفاض خام برنت الى 80 دولارا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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