2021/11/18 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن

وجود اكثر من 6000 مشروع قيد التنفيذ،

فيما اوضحت تفاصيل “وثيقة الاستجابة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة

الهنداوي، “هناك اكثر من 6000 مشروع قيد

التنفيذ”، م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط تكشف عن وجود 6000 مشروع قيد التنفيذ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط تكشف عن وجود 6000 مشروع قيد التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).